صلاح محسن والشحات يزيدان غيابات الأهلي في رحلة النيجر



صلاح محسن والشحات صلاح محسن والشحات

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الثنائي صلاح محسن وحسين الشحات سيغيبان على الأرجح عن رحلة النادي الأهلي إلى النيجر لخوض مباراة الحرس الوطني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا



وقال صادق عبر برنامج (البريمو) إن صلاح محسن تعرض للإصابة ولم يجتاز الاختبار الطبي كما أن جاهزية حسين الشحات لم تكتمل بعدما تعرض لإصابة عضلية.



وأشار إلى أن الأهلي يعاني بعض الغيابات في رحلة النيجر على رأسها غياب محمد الشناوي حارس المرمى للإصابة ومحمد مجدي أفشة لزفافه وأيضاً بيرسي تاو لتأخر قيده في القائمة الأفريقية الأولى.

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل علي ملعب ملعب جنرال سيني كونتش في دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.وأعلنت قناة النادي الأهلي عن حصولها على حقوق البث الخاصة بمباراة الحرس الوطني، التي تقام في تمام الساعة 5:30 مساء، حيث يتم بثها عبر قناة الأهلي بشكل مباشر.كان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد اليوم انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما انتظم بقية اللاعبين في المران بصورة طبيعية.وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الثلاثاء الماضي بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.