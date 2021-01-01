سرايا القدس تعلن النفير العام استعدادا للحرب ضد إسرائيل

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صورة الخبر: سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس "النفير العام في صفوف مقاتلينا"، وذلك بعد تلويح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بـ"الذهاب للحرب" مع إسرائيل من أجل مساندة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية.



وقالت "سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي": "تلقينا تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة".

وقال النخالة، في تصريح صحفي إن "حركة الجهاد لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".



هذا وأعلن قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، يوم أمس الأربعاء، أن 250 من معتقلي حركة الجهاد في سجون إسرائيل شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على "الإجراءات التنكيلية" بحقهم، مشيرا إلى أنه "بعد 7 أيام سيضرب 100 منهم عن الماء أيضا، وستنضم مجموعات من كافة الفصائل للإضراب".

المصدر: elbalad

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