أعلنت سرايا القدس "النفير العام في صفوف مقاتلينا"، وذلك بعد تلويح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بـ"الذهاب للحرب" مع إسرائيل من أجل مساندة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية.
وقالت "سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي": "تلقينا تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة".
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التعليقات على سرايا القدس تعلن النفير العام استعدادا للحرب ضد إسرائيل
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