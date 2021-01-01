أظهرت دراسة كبيرة عن تفشي فيروس كورونا، الخميس، أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت بين الأطفال في سبتمبر الماضي بعد العودة للدراسة مع انتهاء العطلة الصيفية، فيما ساعد على إبقاء حالات الإصابة مرتفعة رغم تراجعها بين البالغين.
والدراسة التي أشرفت عليها إمبريال كوليدج لندن هي أحدث دراسة تتوصل إلى إصابة مزيد من الأطفال بكوفيد-19 في أعقاب معاودة فتح المدارس في مطلع سبتمبر.
وأعداد الإصابات في بريطانيا في الوقت الحالي أعلى بكثير من أي دولة أخرى في غرب أوروبا، إذ سُجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوميا هذا الشهر، لكنها لم تتجاوز مستويات الإصابة في الصيف بعد عودة الدراسة في إنجلترا على الرغم من مستويات الإصابة الكبيرة بين الأطفال.
ووجدت الدراسة أن معدل التفشي بين الأطفال من 13 إلى 17 عاما كان 2.55 بالمئة بين التاسع و27 من سبتمبر مقارنة مع 2.32 بالمئة بين الأطفال في سن الخامسة حتى 12 عاما.
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التعليقات على دراسة تكشف "تأثير كارثي" لعودة الدراسة في بريطانيا
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