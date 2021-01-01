علق اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، على حقيقة حادث ميكروباص الساحل والبلاغ الكاذب، قائلاً: "بيستعجلوا ان الشعب المصري حسن النية وبيصطق أي حاجة، فبيروجوا اشاعات، ويعملوا بلاغات كاذبة".
وأضاف رفعت عبد الحميد في مداخاة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، قائلاً: "لكن احنا كمسئولين تعودنا على ان قد تكون هناك بلاغات كاذبة، وقد تكون هناك بلاغات حقيقية .. ولكن تعليمات الوزارة تقول استمرار التحقيق حتى لو كان البلاغ كاذب".
وكشف رفعت عبد الحميد عن حقيقة حدوث ميكروباص الساحل وغرقه، قائلاً: "اللي حصل في موضوع الميكروباص كان واضح من أول وهلة.. وإنه شائعة كاذبة للإرباك لا أكثر ولا أقل .. حيث انها ليس لها دليل ظاهر .. وليس لها شهود عيان سواء بالإثبات أو بالنفي".
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التعليقات على خبير أمني يكشف حقيقة سقوط ميكروباص الساحل في النيل..فيديو
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