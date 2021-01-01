تعرف على علاج الإمساك المزمن بالمواد الطبيعية



علاج الإمساك المزمن علاج الإمساك المزمن

يصاب البعض بمشكلة الإمساك المزمن، التي تسبب آلاما لصاحبها، وما قد يجهله من يعانون من ذلك، أن الإمساك المزمن يتسبب في زيادة نسبة السموم في الجسم، إلى جانب الألم الذي يسببه، ولذلك لابد من التعامل السريع معه والتخلص منه، وهناك العديد من الأسباب للإصابة بالامساك المزمن؛ مثل عدم شرب الماء والسوائل بشكل كاف، وقلة تناول الألياف، فلا بد من تناول ما لا يقل عن 25 إلى 35 جراما من الألياف في اليوم.



اسباب الامساك المزمن



وتشير الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإمساك المزمن، له العديد من الأسباب، كعدم شرب الماء والسوائل بشكل كبير، وقلة تناول الألياف.

قد يعجبك أيضا...

علاج الامساك المزمنوتقدم الدكتورة هدى قائمة بأهم الخضراوات، التي تساعد في التخلص من الإمساك المزمن، ولكن بشرط تناولها يوميا وبانتظام.السبانخأفضل أنواع الخضراوات التي تقضي على الإمساك المزمن هي السبانخ، كما أنها تساعد على طرد السموم في الجهاز الهضمي.البسلةتناول البسلة الخضراء بانتظام يخلصك نهائيا من الإمساك المزمن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وكذلك القرنبيط، اللفت، والعدس، ودقيق الشوفان، والأرز البني، وبذور الكتان، والفاصوليا، وفول الصويا والتوت والفراولة.عصير البرتقالشرب عصير البرتقال بانتظام يوميا، يساعدك على التخلص نهائيا من الإمساك، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تنظم حركة المعدة.التين المجففيعد بمثابة ملين طبيعي لتخفيف الإمساك، ولأفضل نتيجة يتم غلي قليل من التين في كوب من الحليب وشرب هذا الخليط المغلي.الزبيبيعد أيضا ملين طبيعي، فهو غني بالألياف.الحبوب الكاملةاحتواء الحبوب الكاملة على المغنيسيوم يخلصك من الإمساك المزمن، وكذلك، المكسرات، والبذور.شرب الكثير من الماءوأخيرا لا بد من شرب ما لايقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا، فالماء ملين جيد، ومرطب للجسم، مما يجعله مسهل لحركة الأمعاء.كذلك تقدم الدكتورة إيناس بدر أخصائية التغذية العلاجية، أفضل المواد الطبيعية التي يمكنها أن تقضي على الإمساك المزمن خلال شهر واحد، شرط الالتزام بتناولها يوميا، وجعلها جزءا من النظام الغذائي العام.ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات الورقية الخضراء.الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف، وعلى رأسها البرتقال.يجب تناول خيارتين أو برتقالتين قبل النوم.يجب شرب الماء بكميات كبيرة، لا تقل عن لتر ونصف يوميا.تناول حبوب القمح يوميا في صورة مشروب البليلة المحلى بالعسل الأبيض، حيث أنه يمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات ومعادن.يجب تناول ثمرة خس كاملة على مدار اليوم.يجب تناول ملعقة من زيت الكتان 3 مرات يوميا.