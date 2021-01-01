احذر.. 10 أطعمة تسبب إصفرار الأسنان



إصفرار الأسنان إصفرار الأسنان





إصفرار الأسنان من المشاكل المزعجة بالنسبة للكثيرين؛ خاصة أن ذلك يسبب الإحراج خاصة للنساء والفتيات، وجمال الاسنان ونظافتها يعطي لصاحبها جاذبية وتألق، في حين أن الأسنان الصفراء تعكس إهمال المرأة لجمالها.



وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تبييض الاسنان، من وصفات طبيعية، إلى جانب تبييض الاسنان مع الطبيب إلا أن الكثيرات يبحثن عن اسباب اصفرار الاسنان لتجنبها، والحفاظ على الاسنان بيضاء.

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أطعمة تسبب اصفرار الاسنانوأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة تؤدي إلى اصفرار الأسنان، وخاصة الأطعمة الحمضية، أو التي تعد من الأصباغ، والتي تستعرضها في السطور التالية:القهوة والشاي الأسودالقهوة السادة بدون لبن، أو الشاي الأسود يعملان على تصبغ الأسنان، ويمكن التقليل من ذلك بإضافة اللبن.التوتالتوت، والعنب البري، وحتى الكريز يمكنهم أن يتسببوا في اصفرار الأسنان فاحرص على غسل فمك وأسنانك فور الإفراغ من تناولهم.المشروبات الغازية ومشروبات الطاقةلأنها تحتوي على احماض، فهي تسبب الون الأسنان بالون الأصفر الداكن، كما أنها تسبب تسبب تسوس الأسنان، لذلك لابد من الحد من تناولها.المخللهذه الأطعمة حمضية، ويمكن أن تتلف مينا الأسنان، مما يتسبب في تصبغ الأسنان، لذلك لابد من الحد من تناولها.الطماطم وصلصة الصوياكثرة تناول هذه الأطعمة تسبب اللون الأصفر، فإذا كنت مولعا بها، فيمكنك تناول بعض الخضروات مثل البروكلي.الخل البلسميهذا الخل الداكن اللون يمكن أن يدمر اللون الأبيض الطبيعي لأسنانك، ومع ذلكيمكنك تناول الخس أو القرنبيط أو البروكلي، لوقف مفعوله.العنب وعصير الرمانيمكن لعصائر هذه الفاكهة أن تسبب الإصفرار لأسنانك، ولذلك يجب شطف أسنانك بعد تناول مثل هذه عصائر الفاكهة، ويفضل تناولها بالشفاط، حتى تترك آثارها على الأسنان.الكارييعد الكاري من التوابل الأساسية للكثيرين، ولذلك لابد من غسل الأسنان بالفرشاة، بعد تناول أي أطعمة مضاف لها الكاري.البنجرهذه الخضار الملون باللون الأحمرالداكن، يعد من الأصباغ القوية، لكن له الكثير من الفوائد، لذلك يجب تنظيف الأسنان بعد تناوله، واستخدام غسول الفم.