

نصائح للأمهات لضمان تفوق الطفل فى الدراسة نصائح للأمهات لضمان تفوق الطفل فى الدراسة



تهتم الأمهات فى فترة الدراسة بمواعيد الطلاب وتغذيتهم ومذاكرتهم دون النظر لصحتهم وحالتهم النفسية التى تكون سببا رئيسيا فى تفوق الطالب أو عدم اهتمامه بدروسه.



وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسى وأسرى، إنه على الأمهات الاهتمام بنفسية الأبناء طوال فترة الدراسة، لأنها ستساعدهم على المذاكرة والتركيز وبالتالى يتفوقوا فى دراستهم، وللاهتمام بالصحة النفسية للطلاب طوال فترة الدراسة على الأمهات اتباع النصائح التالية، منها:-



تنظيم مواعيد نوم الطفل لأن السهر وعدد ساعات النوم القليلة تؤثر على نشاطه وتجعله يكره المدرسة ومشتت الانتباه والتركيز.

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-توفير الراحة والهدوء والنظافة فى المنزل، لأنها أمور تشجع الطالب على المذاكرة بتركيز.-عدم اختلاق أى مشاكل مع الآباء أمام الأبناء وعدم الحديث معهم عن أى خلافات، لأنها تؤثر بالسلب على نفسية الطالب وتجعله يفكر فيها كثيرا وتفقده الشعور بالإستقرار والأمان ما يؤثر على مستواه التعليمى.-يجب تنظيم مواعيد الطالب بين المذاكرة والنوم والمرح ما يساعد الطالب على المذاكرة بإنتظام وحماس.-عدم مقارنة الطالب بأشقائه أو جيرانه أو أى شخص آخر، لأن ذلك يهدد ثقته بنفسه ويؤثر على استيعابه للدروس، لذت يجب دائما تشجيع الطالب وتحفيزه مايساعده على التفوق والنجاح.-الإهتمام بمذاكرة الطالب ومراجعة الدروس معه حتى يشعر بالإهتمام والتشجيع مايساعده على المذاكرة بتركيز.-عدم توجيه الأوامر بإستمرار للطالب حول ذاكر خلص مذاكرة اعمل واحبك، بل يجب تشجيعه بطريقة غير مباشرة، من حيث الحديث عن مستقبله الملئ بالنجاحات بعد تفوفه فى دراسته وهكذا.-الإهتمام بمواعيد الوجبات الرئيسية لأن الجوع ونقص التغذية يؤثرون بشكل سلبى على تركيز الطفل ونشاطه ونفسيته ومستواه التعليمى.-المتابعة مع المدرسة والسؤال عن الإبن أول بأول ومعرفة طرق تعامله مع معلمته وزملاؤه وفى حالة وجود شكوى يجب معالجتها بالحكنة.-يجب تقديم العطف والحنان للطالب ومصاحبته لأن عاطفة الوالدين على الأبناء هى سر ثقتهم فى أنفسهم وحب الخير للآخرين وحب التفوق والنجاح.-يجب أن يشارك الآباء الأمهات فى مذاكرة الأبناء، حتى يشعر الأبناء بالدفء ويتشجيع أكثر على متابعة دروسه والمذاكرة بتركيز، مايساعده على التفوق الدراسى.