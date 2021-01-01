طريقة عمل الملبن الحبل في البيت احتفالا بالمولد النبوي



طريقة عمل الملبن الحبل طريقة عمل الملبن الحبل

الملبن من اشهر الحلويات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيظهر مع قدومه، ويختفي مع انتهاء الاحتفال به، وطريقة عمل الملبن من الطرق السهلة، ويمكن لكل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الملبن في البيت بنفسها.







طريقة عمل الملبن

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مقادير عمل الملبن:2 كوب نشا2 كوب ماء4 كوب سكرمستكةمعلقة صغيرة ماء ورد.نصف كيلو عين جمل أو فستق أو أي مكسرات تحبيها.نصف ملعقه فانليا.طريقة عمل الملبن:- احضري حلة وضعي فيها كوبين سكر وماء وارفعيها على النار.- ذوبي النشا في قليل من الماء، وضيفها وقت وصول السكر والماء لدرجة الغليان، مع التقليب المستمر والسريع لمدة ربع ساعة.- ضعي كوبين السكر، واستمري في التقليب إلى ان يقارب شكل الخليط إلى شكل مشابه للون الكراميل لكن افتح قليلا، ثم يضاف عليهم المستكة والفانيليا وماء الورد.- أحضري حبل والضمي فيه المكسرات، واغمسيه في الخليط وطلعيه عدة مرات إلى أن يغطي الملبن المكسرات.- أحضري صينية مدهونة زيت ورصي فيها حبل الملبن وغطي الصينية، واتركيها في الثلاجة لمدة يوم إلى أن يتماسك الملبن ولفيها فى كل اتجاه فى صينيه بها نشا وسكر بودرة.طريقة عمل الفولية والسمسميةتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل حلوى المولد بمختلف أنواعها، من "الفولية، والسمسمية"، وغيرها، دون تكاليف باهظة، وبنتيجة مضمونة.المقاديركيلو سكركيلو عسل جلوكوزكوب ماء1/4كيلو فستق1/4كيلو سمسم1/4كيلو فول سودانى1/4كيلو بندقالطريقة_توضع المكسرات السابقة فى أوانى بايريكس وتدخل الفرن حتى تسخن.-يوضع عسل الجلوكوز مع الماء حتى الغليان، ثم يضاف السكر مع التقليب المستمر، حتى يصل الى مرحلة الكرة الصلبة، وذلك باختبار العسل المعقود عن طريق احضار كوب به ماء بارد، ووضع قليل من العسل المعقود فيها فاذا تكونت كرة صلبة نطفئ النار_يوضع ربع مقدارالعسل المعقود على الفستق ويقلب جيدا ثم يصب فى فورمات استانلس مدهونة بالزيت حتى تاخذ الشكل المطلوب وتترك قليلا لتبرد ويتم بعد ذلك تغليفها بالبلاستيك الشفاف للاحتفاظ بها طازجةوتكرر الخطوة السابقة مع باقى المكسرات- لكن مع السمسم والفول بعد أن يتم ضافة العسل المعقود ويخلط جيدا، تفرد على رخامة مدهونة بالزيت، ويضغط بحرص ويقطع بسكينة حادة.