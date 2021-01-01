أعراض النزلة الشعبية.. وطرق العلاج من الطبيعة



أعراض النزلة الشعبية أعراض النزلة الشعبية

النزلة الشعبية أو التهاب القصبة الهوائية أو التهاب الشعب الهوائية، كلها مسميات لحالة التهاب تصيب بطانة الشعب أو القصبات الهوائية، والتي تمثل الأنابيب المسؤولة عن توصيل الهواء من وإلى الرئتين، والالتهاب يأتي نتيجة نقص المناعة، وكأحد أعراض الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك والنزلة الشعبية أيضا تأتي نتيجة عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة سرعة تأثر هذه الأنابيب التي تربط الرئتين بالأنف، ومعاناة صاحبها من صعوبة في التنفس، مع السعال والشعور بالتعب.



أعراض النزلة الشعبية



وقالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إن أعراض النزلة الشعبية عديدة، ويمكن من خلالها اكتشاف الإصابة بالنزلة الشعبية، أو التهاب الشعب الهوائية، والتي تتمثل في: السعال والشعور بالتعب، ووجود ألم بالصدر، وآلام العضلات، وضيق في التنفس.

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علاج النزلة الشعبيةوأضافت أنه يمكن علاج النزلة الشعبية من خلال مجموعة من العلاجات والوصفات الطبيعية، لعلاج التهاب الشعب الهوائية، دون اللجوء للأدوية، والتي تستعرضها في السطور التالية:عصير الليمونيعد عصير الليمون من العلاجات الفعالة، للنزلات الشعبية، كما أنه يساعد في التخلص من المخاط.الثوميعمل الثوم كمضاد حيوي قوي، كما أنه يعمل كمضاد للفيروسات، لذلك فهو من العلاجات الجيدة للتخلص من التهاب الشعب الهوائية.ويمكن غلي عدة فصوص من الثوم، وتناولها مع اللبن قبل النوم.الزنجبيليعد الزنجبيل علاجا طبيعيا فعالا للتخلص من التهاب الشعب الهوائية، ويساعد كثيرا في علاج البرد، ويعزز الجهاز المناعي.ويفضل تناوله كمشروب ساخن، مع إضافة العسل بدلا من السكر، ويشرب مرتين كل يوم.الخردليمكن أن يساعد أيضا في علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية فقط يتم تناوله عدة مرات في الأسبوع.زيت الأوكالبتوسيساعد زيت الأوكالبتوس في تهدئة الشعب الهوائية، كما أنه مضاد للجراثيم.يغلي بعض الماء وتضاف إليه بعض قطرات من هذا الزيت، ويتم استنشاق الأبخرة المتصاعدة من خلال تغطية نفسك بقطعة قماش أو منشفة.العسليمكن أن يكون فعالا في علاج السعال والتهاب الحلق، ويمكنك أن تأخذ مزيج العسل مع زيت جوز الهند وعصير الليمون، للحصول على فائدة إضافية.مشروب الزعترهذا العشب مقاوم لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي، فهو مهدئ يعمل على استرخاء عضلات القصبة الهوائية، وتقليل الالتهاب.ويمكنك تحضير مشروب الزعتر من خلال نقع ملعقتين من أوراق الزعتر المسحوقة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويفضل إضافة العسل والليمون لمزيد من الفائدة والتهدئة للسعال.