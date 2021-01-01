اكتشف أهم فوائد الكاجو للقلب والعظام والأسنان



الكاجو الكاجو

الكاجو من المكسرات التي يعشقها الكثيرين، وفوائد الكاجو قد لا يعلمها الكثيرين، على الرغم من أن الكاجو يفضله الكبار والصغار، ويمكن تناول الكاجو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، فهو يمنح الجسم الطاقة والحيوية، إلى جانب أنه يمكن إضافته للعديد من الاكلات، مثل الأرز البسمتي، على جانب أن الكاجو من أنواع المكسرات الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن



فوائد الكاجو



وتؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكاجو من المكسرات المفيدة للصحة، ويحتوي الكاجو على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حيث إن 100 جرام منها تحتوي على 553 سعر حراري، لكن من فوائد الكاجو أنه غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والفيتامينات والمعادن والعديد من المواد الكيميائية النباتية المعززة للصحة التي تساعد على حماية من الأمراض والسرطانات.

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فوائد الكاجو للقلبتؤكد دكتورة مروة أن الكاجو يعد "صديقا للقلب"، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية مثل الأوليك، وأحماض البالمتيوليك، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، كما يساعد على حماية القلب من أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.مصدر للمعادنوتشير دكتورة مروة إلى أن الكاجو مصدر غني بكثير من المعادن الأساسية، مثل المنجنيز والبوتاسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.فيتامينات بالكاجو أيضا غني بالعديد من الفيتامينات بشكل عام، وفيتامينات ب بشكل خاص، مثل من المكسرات التي تحتوي على نسب وفيرة في فيتامين B3 (النياسين)، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B6، فحفنة من الكاجو تمدك بالطاقة، وتمنحك التركيز.غني بالنحاسيحتوي على نسبة عالية من النحاس الذي يساعد في الاستفادة من الحديد المخزن في الجسم بشكل أفضل، كما أنه يساعد في بناء العضلات.فوائد الكاجو للأسنان واللثةيحافظ الكاجو على صحة الأسنان واللثة، فهو يحتوي غني بالفسفور، مما يجعل له دور قوي في بناء مينا الأسنان والحفاظ عليها، إلى جانب أنه يحمي الأسنان من الالتهاب البكتيرية.فوائد الكاجو لصحة العظاماحتواء الكاجو على نسبة عالية من النحاس والمغنسيوم والكالسيوم، يجعله يحافظ على صحة العظام، ويحميها من مرض هشاشة العظام.فوائد الكاجو لعلاج حصوات المرارةتناول الكاجو بانتظام، يساعد في علاج حصوات المرارة، ويقلل من فرص الإصابة بها.فوائد الكاجو للصحة الجنسيةيشتهر الكاجو بأنه الأفضل للرجال؛ لأنه يعمل على زيادة القوة والرغبة الجنسية، لأنه يحتوي على معادن وفيتامينات هامة للصحة الجنسية.