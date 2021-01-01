بيتي ومضمون.. طريقة عمل لانشون الفراخ

اللانشون من المصنعات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث يقدم فى وجيتى الإفطار والعشاء، ويقدم أيضا فى ساندويتشات المدرسة، وتخرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.
وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل لانشون الفراخ.
مكونات عمل لانشون الفراخ:
صدور دجاج مخلية مكعبات
نصف كوب نشاء
ربع كوب ماء بارد
٤ مكعبات ثلج مجروش
٢ ملعقة كبيرة جبن كريمي
بياض ٢ بيضة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة كبابة صيني
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
زيتون أخضر مخلي
لانشون اللحم البيتي
نصف كيلو لحم
كوب زيت
٦ بيضات
٨ قطع جبنة مثلثات
٨ م ك دقيق
٤ م ك نشا
م ك عسل أسود
باكيت مرقة فورية
م ك ملح
نصف م ص لون طعام أحمر
م ص ثوم بودر
م ص بصل بودر
م ص جنزبيل بودر
م ص حبهان بودر
م ص كبابة صيني
للسلق
ماء ساخن
خل
ملح
ورق لاورا
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