بيتي ومضمون.. طريقة عمل لانشون الفراخ



لانشون الفراخ لانشون الفراخ

اللانشون من المصنعات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث يقدم فى وجيتى الإفطار والعشاء، ويقدم أيضا فى ساندويتشات المدرسة، وتخرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.



وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل لانشون الفراخ.



مكونات عمل لانشون الفراخ:

صدور دجاج مخلية مكعبات

نصف كوب نشاء

ربع كوب ماء بارد

٤ مكعبات ثلج مجروش

٢ ملعقة كبيرة جبن كريمي

بياض ٢ بيضة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

زيتون أخضر مخلي

لانشون اللحم البيتي

نصف كيلو لحم

كوب زيت

٦ بيضات

٨ قطع جبنة مثلثات

٨ م ك دقيق

٤ م ك نشا

م ك عسل أسود

باكيت مرقة فورية

م ك ملح

نصف م ص لون طعام أحمر

م ص ثوم بودر

م ص بصل بودر

م ص جنزبيل بودر

م ص حبهان بودر

م ص كبابة صيني

للسلق

ماء ساخن

خل

ملح

ورق لاورا

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طريقة عمل لانشون الفراخ:--في الكبة نضيف الجبن والزيت والبيض والدقيق والنشاء والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون ماعدا الزيتون ونخلطهم جيدا حتي يتجانسوا تماما.-ثم نضيف الدجاج ونخلطها مع باقي المكونات ثم نضيف الزيتون الأخضر ونقلبهم.-ثم نأتي برول الاستريتش ونضع الكمية للشكل المرغوب قصير أو طويل ثم نلفه جيدا على شكل اسطوانة.- ثم نفرغ الهواء الموجود جيدا ونغلقه بالفويل من الجهتين.-ثم يسلق في ماء مغلي وملح وخل وورق اللاورا ونغطي القدر ونهدئ النار ونتركها تنصج.-ثم نختبرها باستيكس أو شوكة ونضغط في اللانشون، ففى حالة خروج السكين نظيفة فهذا يعنى أن اللانشون نضج.