في خطوات سريعة.. طريقة تنظيف الجمبري



تنظيف الجمبري تنظيف الجمبري

طريقة تنظيف الجمبري.. تنظيف الجمبري من الأمور المهمة التى تحرص ربات البيوت عليها عند طهى الجمبري حتى يكون طيب المذاق عند النضج، حيث يوجد به كيس رملى يجب إزالته بعناية من ظهر الجمبرى، وقليل من ربات البيوت من تحترف طريقة تنظيف الجمبري.



وتقدم الشيف إنحى علاء، طريقة تنظيف الجمبري.



مكونات تنظيف الجمبري:

ملح

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عصير ليمونخل أبيض٢ فص ثوم مفرومرشة كمونخلة أسنانطريقة تنظيف الجمبري:--نحضر الجمبرى ونغسله أسفل الماء الجارى لمدة ٥ دقائق.-ثم نحضر خلة الأسنان وندخلها فى أسفل ظهر الجمبرى ثم نسحب برفق لنرى أن ميس الرمل خرج معها بكل سهولة.-بعدها نغسله مرة أخرى بالماء الجارى لمدة ٥ دقائق.-ثم نخلط الثوم والملح والخل والكمون والقليل من الماء وننقع الجمبرى فيهم لمدة نصف ساعة.-بعدها نغسله مرة أخيرة، ثم نتبله ونحضره بالطريقة المفضلة حسب الرغبة.ولعمل الجمبرى المسلوق:-مكونات الجمبرى المسلوق:كيلو جمبري2 لتر ماء أو أكثربصل مقطع شرائح2 فص ثومملعقة بقدونس مفرومملعقة شبت مفرومملحفلفلبهارات سمككمونكسبرة خضراءرشة فلفل أسودطريقة عمل الجمبرى المسلوق:-- يغسل الجمبري جيدا، وتنظيفه من كيس الرمل الموجود بداخله.- يمكن تقشيره أو لا على حسب الرغبة.- ننقع الجمبرى فى القليل من الماء والليمون والملح للتخلص من أي رائحة به.- نترك الجمبرى منقوع فى الملح والماء والليمون لمدة ساعة، ثم نغسله بعدها بالماء الجاري جيدا، ونتركه يتصفى.- نضعه في بولة عميقة ونتبله بالكمون والثوم المفروم والليمون، لمدة نصف ساعة.- بعدها نحضر حلة على النار، ونضع بها القليل من زيت الذرة، ونشوح الجمبري جيدا.- نضيف الخضراوات والتوابل ونقلب جيدا.- نضيف الماء ونتركه يغلي، ثم نهدئ النار ونغطى الحلة ونتركه يغلى لمدة 10 دقائق.- نرفع الحلة من على النار، ويقدم الجمبري مع الشوربة، ساخنا.طرق طهي الجمبري- ويمكن بعد سلق الجمبري، وضعه فى طاجن وإضافة البصل والثوم والصلصة المسبكة له، مع القليل من التوابل، وندخله الفرن حتى يحمر وجهه، ويقدم ساخنة، ويمكن أيضا إضافته إلى الأرز لعمل الأرز بالجمبري، حيث يشوح البصل ونضيف الجمبري والأرز، ونصب الماء، ونتركه ينضج بالطريقة المعتادة للأرز، ويمكن استخدام الجمبري المسلوق أيضا فى عمل أنواع السلطة المختلفة، فهناك أنواع عديدة من السلطة يتم وضع الجمبرى بها ليضفي عليها مذاقًا شهيًّا ومميزًا.