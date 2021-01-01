خبراء التعليم يكشفون مميزات تحويل المناهج لإلكتروني



تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات تم تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني، لافتا إلى أن القرار يأتي في إطار التحول الرقمي للجامعات وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 .



وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد الكلية ملتزمة بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث تطبيق أي قرارات تتعلق بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.



وأوضح عميد الكلية أنه يمكن للطلاب الحصول على الكتب الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي للكلية بالإضافة إلى الإيميل الخاص بالطالب.

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وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس أنه تم تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية بداية من العام الحالي، مشيرا الى تطوير البنية التحتية للكلية للعام الدراسي الجديد.وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أن كلية زراعة عين شمس تقوم بكافة الاستعدادات من أجل تطوير مناهجها لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على التحديات.وأكد عميد كلية زراعة عين شمس أن الكلية لديها عدة برامج متميزة منوها أن الكلية أيضا توفر الكثير من فرص العمل لطلابها.وفي ذات السياق علق الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، ان يوجد بعض المعوقات التي تواجه بعض الطلاب لعدم امتلاكهم أجهزة حديثة تواكب هذا التطور.وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدى البلد إن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم سوء التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، خاصة أن التعليم بمصر يمر بحالة من التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا .وتابع أن الكثير من الجامعات تعمل منذ فترة، وهناك العديد من المقررات إلكترونية بالفعل، لافتا إلى أن الهدف هو أن تكون جميع المعلومات متاحة أمام الطلاب وكذلك تخفيف النفقات والمصروفات على الطلبة .وأكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن التعليم يقوم باستحداث أدوات التكنولوجيا المتاحة لديه لتسهيل الدراسة على الطلاب.وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كافي مع تطوير المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل.وأوضح الدكتور تامر شوقي أنه منذ جائحة كورونا والاعتماد علي التعليم الهجين هو اولي خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعي لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الأهالي .وأكد أن التعليم بمختلف مراحله يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم بها البلاد لنهضة الشعب .