17 أكتوبر.. فتح التقديم للمرحلة الثانية للسكن بمدن جامعة عين شمس

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قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس، إنه سيتم فتح التقدم للمرحلة الثانية والشهادات المعادلة اعتبارا من 17 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر بعد حصر الأماكن المتبقية من تسكين المرحلة الأولى.







وأكد المصدر، خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة إلا بعد إحضار ما يفيد بتلقيه لقاح كورونا.

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وأشار إلي أنه سيتم التسكين عقب ظهور نتائج القبول علي الموقع وبعد إجراء الكشف الطبي الشامل علي جميع الطلاب المقبولين للتسكين اعتبارا من 10 أكتوبر 2021، وسيتم تسكين للطلاب الناجحين والمنقولين للفرقة الأعلى والأولوية في القبول للأعلى في التقدير والأبعد في المسافة.ولفت إلى أن التسكين سيكون فرديا بالمدينة طلية والمدينة طالبات لاتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وسوف يتم تحديد موعد المرحلة الثانية للتسكين بعد تحديد أعداد المقبولين بالمرحلة الأولى.الأوراق المطلوبة:_عدد 2 صورة القبول علي موقع الزهراء_عدد صورة من كارت تلقي التطعيم او ما يثبت تلقي التطعيم_عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية الطلب_صورة بطاقة الرقم القومي للوالد او ولي الامر_صورة بطاقة الرقم القومي للضامن سارية_عدد 6صور شخصية للطالب__ إيصال مرافق حديث (كهرباء او تليفون_غار )علي نفس العنوان المدون بالرقم القومي_ في حالة وفاة الوالد يقدم صورة من شهادة الوفاة +صورة من شهادة ميلاد الطالب +صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ._ الطلاب المستجدون إحضار بطاقة الترشيح الأصلية أو صورة منها او كارنية الكلية وصورة من شهادة الثانوية العامة