السماح بثلاث فترات دراسية|أهمية القرارات الجديدة للتربية والتعليم في حل مشكلة التكدس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم 8 قرارات جديدة حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي 2021/2022.



وكان من ضمن هذه القرارات منع التصوير داخل المنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق المسبق مع السيد المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، وتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن اتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر.



حل التكدس في الفصول

ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قسم التعليم العام بوزارة التربية والتعليم سابقا، إن قرار وزارة التربية والتعليم بالسماح بعمل فترة ثالثة في المدارس ذات الكثافة العالية والتي تعمل بنظام الفترتين، هو قرار جيد ومن الممكن أن يساعد على حل مشكلة التكدس للطلاب في الفصول، ولكن لا بد من دراسته بشكل جيد لتنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس وتنظيم الفترات على عدد ساعات اليوم بشكل مناسب.

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وزارة التربية والتعليم: وضعنا استراتيجية لتطوير التعليم الفنى وتطوير المناهج: ومطالب برلمانية بضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل وتحسين مهارات المعلمينوتابعت فاضل في تصريحات لـ «صدى البلد»، أنه على وزارة التربية والتعليم إشراك المحافظين في في تيسير العملية التعليمية في المحافظة التي بها، لأنه هو المدرك لمشاكل المحافظة وأهلها وكيفية التعامل مع الأزمات التي من الممكن أن تواجه العملية التعليمية في محافظته.إعلاء مكانة المؤسسة التعليميةوبخصوص قرار منع التصوير في المدارس والمنشأت التعليمية، أوضحت رئيس قسم التعليم العام سابقا أن هذا القرار غرضه منع تصوير التجاوزات التي تحدث من قبل الطلاب أو أعمال الشغب بين الطلاب وبعضهم.ولفتت إلى أن القرار جاء لإعلاء مكانة المؤسسات التعليمية والحفاظ عليها وعلى هيبتها، واحترام السادة العاملين بها.نص قرارات وزارة التربية والتعليموقد نصت قرارات وزارة التربية والتعليم علي:- وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.- منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الادارات، المديريات، الهيئات، المراكز) الا بعد التنسيق المسبق مع السيد المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام السادة العاملين بها.وزارة التربية والتعليم : منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا.. ونواب: قرار صائب 100% ويضمن عودة أمنة للمدارس والجامعات- منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر.- يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.- يتولى السيد مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن اتاحة العمل لفترة ثالثة اذا تطلب الامر.- بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.- استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.- السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.