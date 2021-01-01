

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم عدم صحة الأنباء التي تشير إلى وجود خلال بين كارلوس كيروش المدير الفني وعصام الحضري خلال معسكر المنتخب الأخير ورحيل الحضري خلال الفترة المقبلة.



وقال المصدر إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا يعلم من أين يأتي صاحبها بها ، مشيرا إلى أن كيروش يقدر عصام الحضري ولا يوجد أي خلاف بينهما.



وأضاف أن عصام الحضري أسطورة مصرية كبيرة ومشروع مدرب حراس رائع وهو ما ظهر في معسكر المنتخب الأخير ونجاحه في تأهيل كل الحراس للدفاع عن عرين الفراعنة.

قد يعجبك أيضا...

وتابع : " كل الأمور على ما يرام بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وكيروش مدرب كبير ويعمل على العمل كفريق واحد من أجل الوصول إلى الهدف والنجاح ، وفى الحقيقة لا نعلم لماذا التركيز مع عصام الحضري والبحث عن مشاكل حوله مثل ما يشاع عن وجود خلاف بينه وبين الشناوي وهو أمر غير صحيح على الإطلاق".وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تصدر الفراعنة المجموعة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" :"لعب الفريق بكفاءة وشخصية.. كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة ، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي. هذا كله عن الانتهاء بنجاح.. هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات للفريق حتى النهاية.ونجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا فى الجولتين الماضيتين بالجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وهو ما أدى إلى تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط كاملة عن ليبيا صاحب المركز الثانى .وعلى جانب أخر ، كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، كواليس إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أمام ليبيا في المباراة التي جعت بين المنتخبين لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.وقال شوبير :"بداية القصة إن الشناوي قبل مباراة ليبيا في برج العرب كان يشعر بثقل في العضلة الخلفية لقدمه الشمال، وليس اليمين التي أصيب بها".وأضاف :"بعد ذلك تصدى الشناوي لكرة خلال التدريبات جاءت في عصب عضلة الفخذ، شعر بألم وبعدها خضع لراحة لمدة يوم ثم عاد للتدريبات بشكل طبيعي".وتابع:" الشناوي كان يشعر بشد خفيف خلال الإطالات في التدريب، ولم يكن يستطع أن يلعب الكرة إيد ورجل، بسبب هذا الألم، ولكن هناك إصابات خفيفة أحيانا يمكن اللعب عليها بشكل طبيعي ولا تمنعه من المشاركة، وهو ما حدث مع الشناوي".واختتم: "الجهاز الفني سأل الشناوي قبل مباراة العودة أمام ليبيا هل تستطيع اللعب، ولأن الشناوي لاعب متحمس ويريد اللعب شارك في اللقاء، لعب المباراة بإصابة لا تتعدى 10% ويمكن التحامل عليها، رغم أنني لا أفضل ذلك".