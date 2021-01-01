بالفيديو.. حريق كبير يلتهم قاعة مهرجان الجونة عشية الافتتاح

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نشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

ويشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قد حددت الخميس موعدا لانطلاق دورته الخامسة.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.

ووفقا لمصادر محلية، يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق وإطفائه، ومن المتوقع أن يوضح القائمون على المهرجان تفاصيل الحريق وسبب الذي أدى إليه.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان.

https://twitter.com/i/status/1448232783961337859
https://web.facebook.com/610725083/videos/899221467646727/

المصدر: skynewsarabia

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