تويتر تطلق مبادرة لدعم صانعي المحتوى الصوتي على المنصة

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تويتر تطلق مبادرة لدعم صانعي المحتوى الصوتي على المنصة

أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاق مبادرة "سبارك" لدعم صانعي المحتوى الصوتي الخاص بما يعرف بـ"المساحات" أو "Spaces".

وأشارت المنصة - وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني - إلى أن برنامج المبادرة يمتد لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى "اكتشاف (المساحات) العظيمة على تويتر ومكافئتها من خلال دعم مادي وتقني وتسويقي".

ودعت "تويتر" صانعي المحتوى المهتمين بالمحتوى الصوتي للتقدم إلى البرنامج.

يذكر أن تويتر تعرف "المساحات" على أنها وسيلة جديدة لإجراء محادثات صوتية مباشرة على منصته.

المصدر: صدى البلد

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