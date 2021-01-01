أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاق مبادرة "سبارك" لدعم صانعي المحتوى الصوتي الخاص بما يعرف بـ"المساحات" أو "Spaces".
وأشارت المنصة - وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني - إلى أن برنامج المبادرة يمتد لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى "اكتشاف (المساحات) العظيمة على تويتر ومكافئتها من خلال دعم مادي وتقني وتسويقي".
ودعت "تويتر" صانعي المحتوى المهتمين بالمحتوى الصوتي للتقدم إلى البرنامج.
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التعليقات على تويتر تطلق مبادرة لدعم صانعي المحتوى الصوتي على المنصة
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