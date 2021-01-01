وصفتها بالـ"عسكرية".. فيس بوك تحظر 986 حركة اجتماعية

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وصفتها بالـ"عسكرية".. فيس بوك تحظر 986 حركة اجتماعية

كشفت وثيقة صادرة عن منصة فيس بوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن حظر 986 حركة اجتماعية عسكرية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن 986 مجموعة ووضعت على قائمة خاصة لـ "الحركات الاجتماعية العسكرية" المحظورة، ضمن قائمة أكبر تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة".

وتشير قائمة فيسبوك إلى الجماعات المسلحة، التي تروج للنزاع المسلح، وكذلك الجماعات التي تروج للعنف أو النهب أثناء الاحتجاجات.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومة.

وتشمل قائمة "الأشخاص الخطرين" العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.

المصدر: صدى البلد

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