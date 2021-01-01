يعاني تطبيق Gmail لرسال البريد الإلكتروني من انقطاع في الخدمة، جيث أبلغ العديد من المستخدمين أنهم غير قادرين على إرسال الإيميلات، ولا يستطيعون تلقى أية رسائل.
وأفاد موقع Down Detector المختص بالأعطال انقطاع خدمة تطبيق Gmail في عدد من الدول حيث سجل عدد كبير من المستخدمين شكاوى تتعلق بانقطاع الخدمة لديهم أو توقفها بشكل مؤقت.
وبحسب موقع DNA India اتجه الكثيرون من المستخدمين كالعادة إلى موقع تويتر ليبلغوا ن انقطاع الخدمة باستخدام هاشتاج Gmaildown# ، حيث لا يزال العطل مستمر حتى الآن.
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التعليقات على بعد إنستجرام.. عطل في تطبيق Gmail والمستخدمون يلجأون لتويتر
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