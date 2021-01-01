

بعد إنستجرام.. عطل في تطبيق Gmail والمستخدمون يلجأون لتويتر بعد إنستجرام.. عطل في تطبيق Gmail والمستخدمون يلجأون لتويتر

يعاني تطبيق Gmail لرسال البريد الإلكتروني من انقطاع في الخدمة، جيث أبلغ العديد من المستخدمين أنهم غير قادرين على إرسال الإيميلات، ولا يستطيعون تلقى أية رسائل.



وأفاد موقع Down Detector المختص بالأعطال انقطاع خدمة تطبيق Gmail في عدد من الدول حيث سجل عدد كبير من المستخدمين شكاوى تتعلق بانقطاع الخدمة لديهم أو توقفها بشكل مؤقت.



وبحسب موقع DNA India اتجه الكثيرون من المستخدمين كالعادة إلى موقع تويتر ليبلغوا ن انقطاع الخدمة باستخدام هاشتاج Gmaildown# ، حيث لا يزال العطل مستمر حتى الآن.

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وحتى هذه اللحظة وبعد أسبوع من انقطاع فيسبوك الأكبر منذ 13 عاما لازالت خدمات فيسبوك متأثرة ولا يزال عدد كبير من المستخدمين يشتكون من وجود أعطال في أماكن متفرقة في العالم.كما سجل موقع الاعطال Downdetector شكاوى عديدة تفيد بتوقف تطبيقى فيسبوك وإنستجرام في عدد كبير من دول العالم، الأمر الذى سبب غضب كبير للمستخدمين الذين اتجهوا بدورهم إلى موقع تويتر ليشتكون سأمهم من أعطال وتوقف تطبيقات فيسبوك المتكررة .