

IPHONE SE 3.. متي يظهر أصغر وأرخص هواتف آبل IPHONE SE 3.. متي يظهر أصغر وأرخص هواتف آبل

أفادت بعض التقارير، أن آبل لن تلغي سلسلة هواتفها الأرخص والأصغر iPhone SE، لكنها ستستمر في تطويرها بشكل منهجي، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك، هو أنها تريد الاستمرار في جني الأموال من أولئك المستخدمين الذين يريدون امتلاك جهاز آيفون، ولكن لا يفضلون شراء تلك الإصدارات الرائدة بسبب سعرها الباهظ.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE، الربيع المقبل أي أنه من المقرر أن تعلن عملاقة التقنية الأمريكية، عن أقوى هاتف ذكي صغير الحجم في السوق ما بين شهر شهر مارس وأبريل 2022.



ويشاع أن آبل ستبدأ إنتاج الجيل الثالث من هواتف iPhone SE، في شهر ديسمبر المقبل، ولن يجلب الإصدار الجديد أي تغييرات أو ترقيات عن الإصدار الحالي iPhone SE 2020.

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مميزات هاتف آبل IPHONE SE 3وسيأتي طراز آبل القادم والذي سينطلق تحت اسم IPHONE SE 3، سيستمر بشاشة صغيرة بقياس 4.7 بوصة، وسيوفر مستشعر بصمة الإصبع Touch ID في زر الصفحة الرئيسية، وأيضا سيقدم التصميم نفسه والذي يحاكي إصدار iPhone 8؛ حيث سيكون السطح الخارجي للجهاز بنفس التصميم القديم.وعلى الرغم من أن الجهاز القادم لا يقدم أي ترقيات عن إصدارات الشركة السابقة، سوف تزود آبل هاتفها المصغر القادم IPHONE SE 3، بمعالج سلسلة آيفون 13 الأحدث، والمعروف باسم A15 Bionic، مما يشير إلى أن الهاتف سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.وكانت آبل قد أصدرت مؤخرًا عائلتها الجديدة iPhone 13،و في الوقت نفسه، خفضت أسعار الطرز السابقة مثل iPhone 11 و 12، كما أوقفت أيضًا إنتاج إصدارات أخرى مثل iPhone XR و iPhone SE والتي تنطلق بسعة 256 جيجابايت.وبعد 18 شهرًا من إطلاق iPhone SE بسعر معقول، أشارت بعض التقارير أن شركة آبل قررت التوقف عن نتاج أغلى إصدار لها من تلك السلسلة المنخفضة التكلفة، وفي الوقت الحالي، سيتمكن المستخدمون الآن من الوصول إلى إصدارات 64 جيجابايت و 128 جيجابايت فقط من طراز آيفون المصغر.ومن المفترض أن جهاز 2022 iPhone SE سيحتفظ بتصميم الإصدار الحالي، وستؤثر جميع التغييرات على مكونات الجهاز الداخلية، ومن المحتمل وفقا لبعض التقارير، أن يتلقى المنتج الجديد معالج A14 Bionic، مثل iPhone 12، وبالتالي، فإن iPhone SE التالي سيكون أول هاتف ذكي متاح من آبل يدعم تقنية 5G.آبل تكشف عن منتجات جديدة في هذا الموعدالجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكشف آبل خلال مؤتمرها القادم يوم 18 أكتوبر، عن أحدث إصدارات جهاز "ماك بوك" وجهاز "ماك ميني" المعاد تصميمه، إلى جانب سماعات لاسلكية من الجيل الثالث.