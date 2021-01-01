أبلغ مستخدمون لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا "فيسبوك"، عن مشاكل في استخدامه، الثلاثاء، وفقا لمجموعة "داونديتكتور" التي ترصد أعطال الإنترنت.
وأعادت البلاغات مخاوف من حدوث عطل في "فيسبوك"، مشابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 6 ساعات، حيث عجز نحو 3.5 مليون مستخدم عن الولوج إلى المنصة إلى جانب خدمات أخرى تابعة لها، شملت "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر".
والاثنين أعلنت منصة "إنستغرام" التابعة لـ"فيسبوك" أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على التطبيق.
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التعليقات على أعطال جديدة في "فيسبوك".. ومخاوف من عودة "الكابوس"
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