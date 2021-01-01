تحديث جديد يصل للهاتف OnePlus Nord 2 مع الكثير من التحسينات

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تحديث جديد يصل للهاتف OnePlus Nord 2 مع الكثير من التحسينات

عند إطلاق الهاتف OnePlus Nord 2 أكدت شركة ون بلس أنه سيحصل على عامين من تحديثات Android الرئيسية (Android 12 وAndroid 13) و3 أعوام من تصحيحات الأمان، والآن أعلنت الشركة عن وصول تحديث جديد للهاتف OnePlus Nord 2 يجلب معه الكثير من التحسينات والإضافات ويجلب معه كذلك تصحيح أمان Android لشهر سبتمبر بالإضافة إلى العديد من التغييرات التي ستجعل أداء الهاتف أفضل.

التحديث الجديد للهاتف Nord 2 الذي أعلنت عنه شركة ون بلس في شهر يوليو الماضي سيصل مع العديد من التغييرات في النظام حيث سيجلب استقرار اتصال الشبكة المحسن وسيدعم تأثيرات HDR المحسنة لمتصفحي البكسل، بالإضافة إلى تحديث أمان Android لشهر سبتمبر 2021 وذلك بالرغم من طرح التحديث في شهر أكتوبر.

وعلاوة على ذلك فإن التحديث يشمل أيضا انخفاض استهلاك الطاقة في سيناريوهات محددة وإصلاح المشكلات المعروفة وتحسين الاستقرار وتحسين نظام فتح الهاتف OnePlus Nord 2 عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يجلب العديد من تحسينات النظام والتحسينات المتعلقة بالكاميرا والشبكة.

التحديث الجديد وصل بالفعل إلى مستخدمي الهاتف OnePlus Nord 2 في بعض البلدان ومن المؤكد أنه سيصل إلى مزيد من البلدان في الأيام القليلة القادمة على أن يصل إلى جميع المستخدمين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ومع ذلك يمكنك التحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح أم لا وذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم النظام ثم الضغط على خيار تحديثات النظام.

المصدر: قل ودل

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