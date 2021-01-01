

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y20T مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y20T

الهاتف Vivo Y20T أصبح رسميا بعدما تم الإعلان عنه اليوم بواسطة شركة فيفو، ويصل هذا الهاتف مع مواصفات اقتصادية وسعر لا يتخطى 200 دولار حيث يضم 3 كاميرات في الخلف ومعالجا جيدا في هذه الفئة السعرية بجانب 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية ويدعم خاصية Multi Turbo 3.0 بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم الآن.



مواصفات هاتف Vivo Y20T

الهاتف الجديد في سلسلة Vivo Y Series يتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.51 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، وهذا الهاتف يتوفر كذلك مع 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم أن الكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل الهاتف Vivo Y20T بمعالج Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر وبمعالج رسوميات GPU من فئة Adreno 610، كما أنه يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Funtouch 11.1 ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم وهذا يعتبر الشيء الوحيد السلبي في الهاتف Vivo Y20T)، وبالنسبة للمميزات فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ومنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD حتى 512 جيجا بايت بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y20Tسعر الهاتف Vivo Y20T يبلغ حوالي 205 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، مع العلم بأن الهاتف متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي في الهند من خلال متجر Flipkart وسيتوفر قريبا على متاجر Amazon.in وPaytm وBajaj Finserv EMI Store وشركاء البيع بالتجزئة الآخرين.