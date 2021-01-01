آبل تواجه أزمة جديدة في إنتاج آيفون 13

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آبل تواجه أزمة جديدة في إنتاج آيفون 13

من المتوقع أن تخفض شركة آبل الأميركية إنتاج هاتفها الجديد "آيفون 13" بحوالي 10 ملايين وحدة، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية عالميًا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة".

وهبط سهم شركة آبل في تعاملات ما بعد إغلاق جلسات التداول، ووصل إلى 139.46 للسهم الواحد، منخفضا بنحو 1.45 بالمئة.

وكانت توقعات سابقة للشركة قد أشارت إلى أنها ستنتج 90 مليون وحدة من النماذج الجديدة من هاتفها آيفون 13 بحلول نهاية 2021.

وذكرت "بلومبيرغ" أن شركة آبل أخبرت المُصنعين الخاصين بها أن عدد إنتاج الوحدات سيكون أقل، لأن شركتي "برودكوم" و"تكساس إنسترومنتس" الموردين لشركة آبل، تعانيان من أجل تزويدها بما يكفي من المكونات التي تدخل في تصنيع الهواتف.

وأدى نقص الرقائق الإلكترونية عالميًا إلى وضع ضغوط كبيرة على صناعة الإلكترونيات والسيارات، الأمر الذي دفع عددا من مصانع السيارات إلى إيقاف إنتاجها مؤقتًا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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