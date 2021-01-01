من المتوقع أن تخفض شركة آبل الأميركية إنتاج هاتفها الجديد "آيفون 13" بحوالي 10 ملايين وحدة، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية عالميًا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة".
وهبط سهم شركة آبل في تعاملات ما بعد إغلاق جلسات التداول، ووصل إلى 139.46 للسهم الواحد، منخفضا بنحو 1.45 بالمئة.
وكانت توقعات سابقة للشركة قد أشارت إلى أنها ستنتج 90 مليون وحدة من النماذج الجديدة من هاتفها آيفون 13 بحلول نهاية 2021.
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التعليقات على آبل تواجه أزمة جديدة في إنتاج آيفون 13
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