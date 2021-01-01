

وكيل فيات يقدم موديلات 2022 من فئات 500 و500X محليا وكيل فيات يقدم موديلات 2022 من فئات 500 و500X محليا

خلال الفترة الماضية أعلنت شركة داينامكس باعتبارها وكيل لسيارات فيات في مصر عن تقديم موديلات 2022 من سياراتها فيات 500 وأيضا فيات 500X في السوق المحلي، حيث ذكرت الشركة أسعار هذا الموديل وفارق السعر عن موديلات 2021 كالتالي:



فيات 500 موديل 2022:



- فئة أولى بسعر 339 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه عن موديل 2021).

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- فئة ثانية بسعر 379 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه عن موديل 2021).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).فيات 500 موديل 2022:- فئة أولى بسعر 409 ألف و900 جنيه (زيادة 25 ألف جنيه عن موديل 2021).- فئة ثانية بسعر 454 ألف و900 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه عن موديل 2021).- فئة ثالثة بسعر 509 ألف و900 جنيه (زيادة 15 ألف جنيه عن موديل 2021).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).