

رفع أسعار فئات موديل 2022 من MG ZS في مصر بهذه القيمة.. رفع أسعار فئات موديل 2022 من MG ZS في مصر بهذه القيمة..

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم زيادة رسمية على موديل 2022 من سيارة MG ZS التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، حيث حدد الوكيل (المنصور للسيارات) الزيادة على أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من 265 إلى 270 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية من 280 إلى 285 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة من 298 إلى 303 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- فرش داخلي من القماش.