

تغيير بقيمة عرض الكاش باك على شانجان ألسفين 2022 في مصر تغيير بقيمة عرض الكاش باك على شانجان ألسفين 2022 في مصر

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل الرسمي لسيارات شانجان في مصر لزيادة سعرية قيمتها 3000 جنيه على أسعار شانجان Alsvin (ألسفين) 2022 من فئة سيدان، حيث تبين أن هذه الزيادة كانت عبارة عن تخفيض لعرض الكاش باك الذي قدمته الشركة منذ فترة على هذه السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه، وتم تخفيض هذا العرض بقيمة 3000 جنيه لتصبح قيمة الكاش باك بهذا العرض 7000 جنيه فقط.



وعلى الترتيب كانت هذه التغيرات كالتالي:



فئة أولى ناقل يدوي:

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- السعر الرسمي 172 ألف جنيه.- عرض كاش باك 10آلاف جنيه ليصبح السعر 162 ألف جنيه.- تخفيض الكاش باك من 10 إلى 7 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 165 ألف جنيه.فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي:- السعر الرسمي 192 ألف جنيه.- عرض كاش باك 10آلاف جنيه ليصبح السعر 182 ألف جنيه.- تخفيض الكاش باك من 10 إلى 7 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 185 ألف جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي:- السعر الرسمي 207 ألف جنيه.- عرض كاش باك 10آلاف جنيه ليصبح السعر 197 ألف جنيه.- تخفيض الكاش باك من 10 إلى 7 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 200 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، أولهما بالفئة الأولى من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وخاصية الجر الأمامي.أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة بالفئتين الثانية والثالثة من السيارة، وهي لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) من الألومنيوم 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش الأسود.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فرش داخلي من القماش الرمادي.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات HHC.- مسند يد أمامي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح أمامية LED نهارية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مقعد للسائق قابل لتعديل ارتفاعه.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.