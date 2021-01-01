

أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020 أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020

تعد علامة فيات العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، والتى تحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصة أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، لأن الأسعار أقل قياسا بالـ"زيرو".



تتوافر السيارة فيات تيبو موديل 2020 بنسختين من فئتها السيدان والهاتشباك، ويحملان محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانوال وأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.



وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة فيات تيبو موديل 2022 من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

قد يعجبك أيضا...

دعمت السيارة فيات تيبو بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.تتوافر سيارة فيات تيبو بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2020 بمصابيح انسيابية، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين 16 بوصة ، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.وتتراوح أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2020 في السوق المصري المستعمل من 210 ألف الي 245 الف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.