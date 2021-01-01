

بمواصفات خارقة وسرعة مذهلة.. مواصفات سيارة بي إيه سي مونو موديل 2021 بمواصفات خارقة وسرعة مذهلة.. مواصفات سيارة بي إيه سي مونو موديل 2021

تعد شركة بي ايه سي واحدة من الشركات الجديدة في عالم السيارات، ورغم أن تأسيسها كان في عام 2009؛ ولكن سرعان ما أنتجت أولى سيارتها في الأعوام التالية، تحت اسم “مونو”، واقتحمت عالم السيارات الخارقة بعدة أجيال متتابعة من السيارة.



وتستمد سيارة بي ايه سي مونو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2300 سي سي مدعم بشاحن توربيني يولد قوة 327 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 400 نيوتن/متر و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن يصل الي 2.7 ثانية فقط بينما تصل سرعة طراز مون أر الي 2.6 ثانية فقط فيما تصل سرعتها القصوى 274 كيلومتر/ساعة.



و على مستوى حزمة التصميم الخارجي عملت شركة بي ايه سي علي تقليل وزن سيارتها و جعلها أقوى بالمقارنة بالأجيال القديمة و الذي رأى الجيل الأول منها النور في عام 2011 مع عده أضافات علي مستوى التصميم .

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وجاء الهيكل الخارجي بتصميم مذهل تم أستخدام الكاربون فايبر في تصنيعها لتقليل وزن جسم السيارة و تم تغيير مكان المصابيح الأمامية حيث تم وضعها في منتصف واجهه السيارة بدلاً من الجانبين و تم تحسين الثبات و تعديل هندسة نظام التعليق و توزيع أوزان السيارة على عجلاتها بصورة أفضل .و من الداخل تتوفر السيارة بمقصورة رياضية حديثة و فاخرة صغيرة الحجم تتسع للسائق فقط مما يجعل السيارة أقرب لسيارات السباق .