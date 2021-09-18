

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 13- 10-2021 سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 13- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 13 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

قد يعجبك أيضا...

سعر اليوروسعر اليورو 18.21 جنيه للبيع و18.03 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترلينيسعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع و 21.22 جنيه للشراء.سعر الريال السعوديسعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتيسعر الدينار الكويتى 52.17 جنيه للبيع و 49.23 جنيه للشراء.