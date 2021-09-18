أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وتطورات البورصات بالخارج

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وتطورات البورصات بالخارج

يقدم اليوم السابع بشكل يومي رؤية لما يشهده سوق الذهب العالمي، وتطورات البورصات الدولية لتداول الذهب، وكذلك توجهات أسعار الذهب خلال التداولات اليومية، ويشهد سوق الذهب العالمي طلب مرتفع هذه الأيام على المعدن الأصفر ، وذلك مع ارتفاع في التضخم بأكثر من دول.

سوق الذهب العالمي يترقب اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 إعلان القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ 30 عام.

شهدت أسعار الذهب في مصر تحرك طفيف بقيمة 3 جنيهات في ظل حركة ملحوظة في سعر أونصة الذهب في التداولات الفورية بالبورصات العالمية، حيث يتعرض الذهب لطلب مرتفع مع ارتفاع في موجة التضخم خلال الفترة الحالية مع تضرر سلاسل الامداد والتوريد، إضافة إلى حدوث تحرك في سعر الغاز عالميا وحدوث نقص في امدادات الطاقة.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤدي إلى زيادة في الطلب بالبورصات العالمية ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر المعدن الأصفر، لأنه الملاذ الأمن للمستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام، عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام، عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6168 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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