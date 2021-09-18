

نشاط الإندماج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز الأميركي في الربع الثالث يتراجع من ذروة عامين نشاط الإندماج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز الأميركي في الربع الثالث يتراجع من ذروة عامين

أظهر تقرير من شركة انفيروس لتحليل البيانات أمس أن صفقات الإندماج والاستحواذ في صناعة النفط والغاز الأميركية في الربع الثالث من 2021 هبطت من أعلى مستوى في عامين الذي سجلته في الربع الثاني.



وذكر موقع قناة cnbc عربية انه بلغت القيمة الإجمالية لنشاط الإندماج والاستحواذ في الأشهر الثلاثة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر 18.5 مليار دولار، منخفضة 44 %عن الربع الثاني.



وأظهر التقرير أن فيليبس كونوكو لإنتاج النفط تصدرت صفقات الإندماج والاستحواذ للربع الثالث بعد أن اشترت أصول العملاق النفطي رويال داتش شل في حوض ديلاوير مقابل 9.5 مليار دولار في سبتمبر .

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وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط: "ستمضي "أوبك+" قدما في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام‭‭"‬‬، وفقا لـ "رويترز".وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولار للبرميل وبلغ أمس الاثنين 84.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 أمس الاثنين عند 82.18 دولار.وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار اليوم الثلاثاء قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء كما يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية.وقال "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعا يتراوح بين خمسة وثمانية دولارات للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع".وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60 بالمئة هذا العام. وفضلا عن القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعا بصعود قياسي في أسعار الغاز الأوروبية التي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.