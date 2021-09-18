

14 سلعة تستحوذ على 51% من قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2021 14 سلعة تستحوذ على 51% من قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2021

استحوذت 14 سلعة على 50.9% من قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يوليو 2021، حيث سجلت صادراتهم نحو 1.497 مليار دولار في مقابل 707.9 مليون دولار قيمة صادراتها خلال يوليو 2020، بنمو 111.5%.



وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها ، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات خلال يوليو الماضي لتسجل 2.94 مليار دولار في مقابل 2.24 مليار دولار خلال يوليو 2020 بنمو 31.5%.



248 % نموا بصادرات البترول الخام

ونمت قيمة صادرات مصر من 8 سلع لتسجل قيمة 1.375 مليار دولار خلال يوليو 2021 في مقابل 562.5 مليون دولار في نفس الشهر من 2020 بزيادة 144.5%، حيث جاءت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد وصلب على رأس السلع التي شهدت زيادة بنسبة 1085.4% لتبلغ 94.7 مليون دولار في مقابل 8 ملايين دولار.

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وقفزت صادرات البترول الخام بنسبة 248.8% لتبلغ 307.1 مليون دولار في مقابل 79.8 مليون دولار، ومنتجات بترول بنسبة 242.6% لتبلغ 433.8 مليون دولار مقابل 126.6 مليون دولار .صادرات الأسمدة المصرية تنمو 17.7% خلال يوليووارتفعت صادرات مصر من لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 58% خلال يوليو الماضي لتسجل 117.6 مليون دولار في مقابل 74.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، وملابس جاهزة بنسبة 23.3% لتبلغ 163.2 مليون دولار في مقابل 132.4 مليون دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5% لتبلغ 94.2 مليون دولار في مقابل 62.2 مليون دولار.وزادت صادرات الأسمدة المصرية بنسبة 17.7% لتسجل نحو 131.4 مليون دولار في مقابل 111.6 مليون دولار، وكذلك من سجاد وكليم لتبلغ 33.2 مليون دولار في مقابل 29.7 مليون دولار بزيادة 11.6%.46.6 % تراجعا بصادرات مصر من الأثاثوسجلت صادرات مصر من 6 سلع تراجعا بنسبة 16.2% خلال يوليو 2021، لتحقق 121.8 مليون دولار في مقابل 145.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، حيث جاءت صادرات الأثاث على رأس أهم السلع التي شهدت انخفاضا خلال هذا الشهر لتسجل 12.4 مليون دولار في مقابل 23.2 مليون دولار بتراجع 46.6%.وانخفضت صادرات مصر من منتجات الألبان لتسجل 12.5 مليون دولار في مقابل 19.3 مليون دولار بانخفاض 34.9%، ومصنوعات من لدائن لتسجل 15.2 مليون دولار في مقابل 16.8 مليون دولار بانخفاض 9.4%.20.4 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الصابونوشهدت صادرات الفواكه الطازجة المصرية تراجعا بنسبة 5.8% خلال يونيو 2021 لتسجل 37.7 مليون دولار في مقابل 40.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2% لتسجل 23.6 مليون دولار في مقابل 25.4 مليون دولار.وتراجعتصادرات مصر من صابون ومحضرات تنظيف لنحو 20.4 مليون دولار في مقابل 20.6 مليون دولار بانخفاض 1%.