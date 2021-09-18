

استقرار أسعار الدواجن والأسماك واللحوم في أسواق الدقهلية اليوم استقرار أسعار الدواجن والأسماك واللحوم في أسواق الدقهلية اليوم

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق محافظة الدقهلية، حالة من الاستقرار بفضل توافر كافة السلع، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.



أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي:



فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 33 جنيها إلى 34 جنيها

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فراخ ساسو: 38 جنيهافراخ أحمر بلدي: 45 جنيهابانية: يتراوح سعر الكيلو من 85 جنيها إلى 87 جنيهادبابيس: 50 جنيهاأوراك: يتراوح سعر الكيلو من 37 جنيها إلى 40 جنيهاصدور بالعظم: 52 جنيها للكيلوحمام كداب: 61 جنيها للكيلوشاورما فراخ: 78 جنيهابط سوداني 57 جنيها، البغال: 50 جنيهاأرانب: يتراوح سعر الكيلو 46 جنيهاأسعار اللحوم في أسواق الدقهليةلحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 150 جنيها حسب المنطقةلحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيهالحمة بلدي كبيرة: لها 3 أسعار تبدأ من 80 جنيها وتصل إلي 90 جنيها حتى 100 جنيها للكيلوسجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيهاكبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلي 140 جنيها ووصل إلي 150 جنيها في بعض المناطقأسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهليةلحمة برازيلي: 75 جنيهالحمة هندي: 50 جنيهالحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلي 100 جنيهاأسعار الأسماك في أسواق الدقهليةبوري: الكيلو عدد 3 بمبلغ 55 جنيها، والكيلو 4 بسعر 48 جنيها للكيلوطوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلي 60 جنيهاسمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلي 25 جنيها، والكبير حجم 2 للكيلو بسعر 27 جنيها إلي 30 جنيها للكيلوجمبري: يتراوح السعر من 130 إلي 150 جنيها إلي 200 جنيها جامبوسمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلي 50 جنيهاسردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيهاباربوني: 80 جنيهاسبيط: يتراوح السعر من 120 جنيها إلي 140 جنيها للكيلودنيس : 140 جنيها