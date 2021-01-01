قبل الشتاء.. طريقة سحرية لتنظيف المدفأة

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، لا تسطيع الكثير من المنازل الاستغناء عن المدفأة، التي تعتبر إحدى القطع الأساسية في مثل هذه الأيام الباردة، ولكن هناك أنواع عديدة من المدافئ منها يعتمد على الغاز ومنها يعمل بواسطة الحطب وأخرى تعمل على الطاقة الكهربائية وهناك أنواع تعمل على المازوت، جميعهم يحتاجون إلى التنظيف.
وتحرص عدد كبير من السيدات، على تنظيف المدفأة من حين لأخر وذلك لمنع تراكم الأوساخ والأتربة عليها، لذلك تقدم "بوابة أخبار اليوم" طريقة سحرية لتنظيف المدفأة نظافة بطريقة سهلة وعملية، وهي كالاتي:
المكونات
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