

قبل الشتاء.. طريقة سحرية لتنظيف المدفأة قبل الشتاء.. طريقة سحرية لتنظيف المدفأة

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، لا تسطيع الكثير من المنازل الاستغناء عن المدفأة، التي تعتبر إحدى القطع الأساسية في مثل هذه الأيام الباردة، ولكن هناك أنواع عديدة من المدافئ منها يعتمد على الغاز ومنها يعمل بواسطة الحطب وأخرى تعمل على الطاقة الكهربائية وهناك أنواع تعمل على المازوت، جميعهم يحتاجون إلى التنظيف.



وتحرص عدد كبير من السيدات، على تنظيف المدفأة من حين لأخر وذلك لمنع تراكم الأوساخ والأتربة عليها، لذلك تقدم "بوابة أخبار اليوم" طريقة سحرية لتنظيف المدفأة نظافة بطريقة سهلة وعملية، وهي كالاتي:



المكونات

قد يعجبك أيضا...

- نصف كوب من الخل الأبيض- معلقة كبيرة من البيكنج صوداطريقة التنظيف:– أولاً عليكِ تجهيز قماشه قطنية، وبلليها بالقليل من الخل الأبيض لمسح الجزء الخارجي، و يمكنك استعمال ملمع الزجاج بديلا للخل .– قومي بنزع الشبكة الأمامية (حسب التعليمات بالكتالوج المرفق بها ).– أخلطي القليل من البيكربوناتو ( البيكنج صودا ) مع الخل ، و أمسحي بها الشبكة .– جففي الشبكة تماماً، بفوطة نظيفة قطنية جافة .– يمكنك استعمال فرشاه أسنان للوصول للزوايا و الأركان، و لا تستعملي كمية كبيرة من سائل التنظيف ، بل استخدميه في أقل الحدود.