طريقة عمل الخُبيزة.. أشهر أكلات زمان
تعتبر الخبيزة من أكلات الزمن الجميل التي اشتهرت بها الجدات وأبدعن في تنفيذها لأحفادهن، ولأنها من الأطباق الغنية بالفيتامينات والمعادن والحديد الذي يحتاجه اجسامنا، وتتمتع بفوائد عظيمة حيث تحتوي على الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين أ و ج، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الخُبيزة مع الأرز بالشعرية والتي تعتبر من أكلات زمان.
طريقة عمل الخبيزة
المقادير
حزمتان كبيرتان من الخبيرة غير منزوعة الساق
حزمة كبيرة من الكزبرة الخضراء
كوب كبير من شوربة الفراخ أو اللحم
فصان من الثوم المفروم
بهارات "ملح وفلفل وكزبرة ناشفة"
ملعقة من السمن
ملعقة من الأرز المنقوع
طريقة التحضير
تغسل الخبيرة مع الخضرة جيداً بالماء والخل وتصفى من السوائل
قومي بوضع الخبيرة والكزبرة في الخلاط مع كوب الشوربة وقومي بضربها جيداً
قومي بسلق الأرز مع الشوربة ثم ضيفي الخُبيرة المضروبة مع الكزبرة إليها واتركيها حتى تغلي جيداً
في طاسة صغيرة احضري الطشة وهي تشبه طشة الملوخية تماماً
ضعي في الطاسة ملعقة السمن والكزبرة الناشفة والثوم المفروم
حمريهم جيداً ثم قومي بإضافته للخبيرة وهي تغلي
لكي يتمتع طبق الخبيرة باللون الأخضر عليكِ بعدم وضع غطاء الحلة لكي لا تسود لونها.
تقدم مع الأرز بالشعرية والفراخ أو اللحوم المحمرة
قد تصنعين بجانبها بعض السلطات مثل السلطة الخضراء والباذنجان المقلي الشهي
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