« لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

آخر الأخباراخبار منوعة › « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

صورة الخبر: « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟
« لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

في ذكرى زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢الذي شهدت فيه مصر على أقوى زلزال مدمر في تاريخها وادى إلى وفاة 545 شخصًا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص، وفي هذا الصدد نقدم أبرز النصائح في حالة «لو حسيت بزلزال».

إذا شعرت بزلزال خفيف في حالة تواجدك في المنزل اجلس اسفل المنضدة أو الكرسي، ولكن إذا ازدادت قوة الزلزال كل ما عليك أن تقوم بالنزول على السلم في هدوء، وابتعد تماما عن استخدام المصاعد الكهربائية في وقت الزلزال، وذلك بحسب موقع CDC.

وينصح الخبراء بأنه في حالة الشعور باهتزاز بسيط في الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الزلزال ، ابتعد سريعًا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو الخزائن المصنوعة من الزجاج أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط وانتبه للأشياء المتساقطة ، مثل الطوب من المواقد والمداخن ، وتركيبات الإضاءة ، والتعليق على الحائط، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.

وإذا كنت في المطبخ، أغلق الموقد بسرعة وابتعد عن البوتاجاز عند أول إشارة للزلزال، وحاول أن تبتعد عن أسلاك الكهرباء، والنجف، وحاول أن تتحرك في الأماكن المفتوحة تجنبا للإصابة في الرأس أو الوجه.

وإذا كنت تقوم بقيادة السيارة، حاول أن تقف السيارة بسرعة وبطريقة أمنة، وابق في السيارة واضبط فرامل الانتظار، قد تهتز السيارة بعنف على نوابضها ، لكنها مكان جيد للبقاء حتى يتوقف الزلزال.

إذا كنت في ملعب أو مسرح، فحاول أن تبق في مكانك، ولكن حاول أن تحمي رأسك ورقبتك بذراعيك أو بأي طريقة ممكنة، وإذا كنت قريب من البحر استمر الزلزال لمدة 20 ثانية أو أكثر، يجب عليك على الفور الجلاء إلى أرض مرتفعة لتفادي التسونامي.


واخيرا إذا كنت على كرسي متحرك، أغلق عجلاتك، وقم بإزالة أي عناصر غير مثبتة بإحكام على الكرسي المتحرك، وحاول ان تحمي رأسك ورقبتك.

صورة الخبر: « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32930

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager