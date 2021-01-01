

« لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟ « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟

في ذكرى زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢الذي شهدت فيه مصر على أقوى زلزال مدمر في تاريخها وادى إلى وفاة 545 شخصًا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص، وفي هذا الصدد نقدم أبرز النصائح في حالة «لو حسيت بزلزال».



إذا شعرت بزلزال خفيف في حالة تواجدك في المنزل اجلس اسفل المنضدة أو الكرسي، ولكن إذا ازدادت قوة الزلزال كل ما عليك أن تقوم بالنزول على السلم في هدوء، وابتعد تماما عن استخدام المصاعد الكهربائية في وقت الزلزال، وذلك بحسب موقع CDC.



وينصح الخبراء بأنه في حالة الشعور باهتزاز بسيط في الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الزلزال ، ابتعد سريعًا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو الخزائن المصنوعة من الزجاج أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط وانتبه للأشياء المتساقطة ، مثل الطوب من المواقد والمداخن ، وتركيبات الإضاءة ، والتعليق على الحائط، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.

وإذا كنت في المطبخ، أغلق الموقد بسرعة وابتعد عن البوتاجاز عند أول إشارة للزلزال، وحاول أن تبتعد عن أسلاك الكهرباء، والنجف، وحاول أن تتحرك في الأماكن المفتوحة تجنبا للإصابة في الرأس أو الوجه.وإذا كنت تقوم بقيادة السيارة، حاول أن تقف السيارة بسرعة وبطريقة أمنة، وابق في السيارة واضبط فرامل الانتظار، قد تهتز السيارة بعنف على نوابضها ، لكنها مكان جيد للبقاء حتى يتوقف الزلزال.إذا كنت في ملعب أو مسرح، فحاول أن تبق في مكانك، ولكن حاول أن تحمي رأسك ورقبتك بذراعيك أو بأي طريقة ممكنة، وإذا كنت قريب من البحر استمر الزلزال لمدة 20 ثانية أو أكثر، يجب عليك على الفور الجلاء إلى أرض مرتفعة لتفادي التسونامي.واخيرا إذا كنت على كرسي متحرك، أغلق عجلاتك، وقم بإزالة أي عناصر غير مثبتة بإحكام على الكرسي المتحرك، وحاول ان تحمي رأسك ورقبتك.



