في ذكرى زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢الذي شهدت فيه مصر على أقوى زلزال مدمر في تاريخها وادى إلى وفاة 545 شخصًا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص، وفي هذا الصدد نقدم أبرز النصائح في حالة «لو حسيت بزلزال».
إذا شعرت بزلزال خفيف في حالة تواجدك في المنزل اجلس اسفل المنضدة أو الكرسي، ولكن إذا ازدادت قوة الزلزال كل ما عليك أن تقوم بالنزول على السلم في هدوء، وابتعد تماما عن استخدام المصاعد الكهربائية في وقت الزلزال، وذلك بحسب موقع CDC.
وينصح الخبراء بأنه في حالة الشعور باهتزاز بسيط في الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الزلزال ، ابتعد سريعًا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو الخزائن المصنوعة من الزجاج أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط وانتبه للأشياء المتساقطة ، مثل الطوب من المواقد والمداخن ، وتركيبات الإضاءة ، والتعليق على الحائط، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.
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التعليقات على « لو حسيت بزلزال» .. ماذا عليك ان تفعل؟
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