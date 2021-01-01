

اضطر الأطباء لقطع جزء من جسده.. تحرير حيوان عالق بإطار سيارة منذ عاميين اضطر الأطباء لقطع جزء من جسده.. تحرير حيوان عالق بإطار سيارة منذ عاميين

نجح مسؤولو الحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية، في إزالة إطار سيارة من رقبة إلكة (واحدة من أكبر فصائل حيوان الأيل في العالم)، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة لتحريره على مدار عاميين.



وقال مسؤولو الحياة البرية في «كولورادو»، إن الإلكة المراوغة، فشلت كل محاولات الإمساك بها على مدار عاميين وهو ما جعل رقبتها عالقة داخل إطار السيارة.



وشوهدت الإلكة، البالغة من العمر أربعة أعوام ونصف، ووزنها 270 كيلوجرام، بالقرب من تقاطع باين، جنوب غرب دنفر، مساء السبت، وعليه أعد مسؤولو الحياة البرية خطة محكمة على الفور لاتقاطها من أجل مساعدتها.

لكن، لسوء الحظ، اضطر مسؤولو الحياة البرية إلى قطع قرون الإلكة لإزالة الإطار من رقبتها لأنهم لم يتمكنوا من قطع حافة الإطار مباشرةً.

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بدوره، قال سكوت مردوخ، إحدى الضباط المشاركين في عملية تحرير رقبة الإلكة من الإطار: «كنا نفضل أن نقطع الإطار ونترك القرون من أجل نشاطه المتخلف، لكن الوضع كان ديناميكيًا وكان علينا فقط إزالة الإطار بأي طريقة ممكنة».وفوجئ مسؤولو الحياة البرية، برؤية رقبة الإلكة في حالة جيدة عقب تحريرها بعد عامين من تعلق الإطار الخشبي بر قبتها.وأوضح «مردوخ»: «أن الإلكة كانت تعاني من حك بسيط في شعر الرقبة، وكان هناك جرح صغير مفتوح، لكن بخلاف ذلك بدا جيدًا حقًا».جدير بالذكر أن ضباط الحياة البرية كانوا قد اكتشفوا تعلق الإطار في رقبة هذه الإلكة لأول مرة في يوليو 2019 أثناء إجراء مسح للأغنام ذات القرون الكبيرة والماعز الجبلي في جبل إيفانز البرية.وأمضى الإلكة الذي تم تحريره مؤخرًا، أوقاته ذهابًا وإيابًا بين مقاطعتي بارك وجيفرسون وهو يتألم، ولكنه في الوقت ذاته كان يخشى أن يقترب منه أحد، حتى تم السيطرة عليه مؤخرًا، وتخليصه من ما كان يعاني منه.ويكشف «مردوخ»، أنه وزملاءه رأوا الغزلان، الثيران، الدببة وغيرها من الحيوانات البرية عالقة في عدد من العناصر، بما في ذلك خيوط الغسيل، وقطع الأثاث، وأقفاص الطماطم، وشبكات كرة القدم وغيرها من المخالفات التي يلقيها الإنسان دون أن يعبأ بمخاطر ذلك على الحياة البرية.ويتم «مردوخ»: «أنا ممتن لأني قادرًا على العمل في مجتمع يقدر موارد الحياة البرية في ولايتنا، لقد تمكنت من الرد بسرعة على تقرير من أحد السكان المحليين فيما يتعلق بمشاهدة هذا الثور مؤخرًا في منطقتهم. لقد تمكنت من تحديد مكان الثور المعني مع قطيع من حوالي 40 من الأيائل الأخرى ، وسيطرنا عليه وحررنا».