مدرب ليبيا: لم نتوقع الخسارة بثلاثية أمام مصر



الإسباني خافير كليمنتي الإسباني خافير كليمنتي

أكد الإسباني خافير كليمنتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا، أنه لم يتوقع الخسارة القاسية أمام مصر بثلاثية نظيفة في ملعب شهداء بنينا ببنغازي، مساء أمس الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وأوضح مدرب ليبيا في تصريحات لراديو "الشبابية إف إم": "لم نكن نتوقع هذه النتيجة، رغم أن مصر تملك منتخبا مميزا يعتبر ضمن الأقوى في أفريقيا، لعبنا بخطة هجومية، وحاولنا التسجيل خلال الشوط الأول، وضغطنا على منتخب مصر، لكن حدث العكس من هجمة مرتدة".



وتابع: "بعد استقبال الهدف الأول أصحبت المباراة صعبة، حيث عانى اللاعبون من الإجهاد، بسبب خوض مواجهة مصر الأولى قبل 3 أيام فقط، والعامل البدني لم يسعفنا في النهاية". تابع خافيير كليمنتي: "أشركنا المعتصم المصراتي لأنه جاهز بدنيا، على عكس محمد التهامي".

منتخب مصر

وحقق المنتخب الوطني الأول فوزًا على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

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واهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم الثلاثاء، بفوز مصر بثلاثية دون رد على منتخب ليبيا فى المواجهة التى أقيمت بينهما أمس على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.وعنونت صحيفة ليبيا المستقبل: هل يجري التمهيد لإقالة كليمنتي بعد الخسارة أمام مصر أو يستمر؟، وقالت: أثارت تصريحات خميس آدم نائب رئيس إتحاد الكرة الليبي جدلًا واسعًا، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام ضيفه المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس العالم، وتلاشي آمال المنتخب الليبي في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.وقال خميس آدم في تصريحات إعلامية بعد المباراة، إن الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، لم يكن واقعيًا أمام منتخب مصر، مضيفًا: "هذا جيل انتهى دوره ولا بد من إفساح الطريق لجيل آخر".وتابعت الصحيفة: "أثارت تلك التصريحات حالة من الجدل بين جماهير الكرة والنقاد الرياضيين، البعض اعتبر ذلك مقدمة وتمهيدًا للإطاحة بكليمنتي، خاصة وأن وجوده لن يكون له معنى، في ظل الخروج من تصفيات كأس العالم، وقبلها الفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون، رغم تأهل سبعة منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ". وأتمت الصحيفة أنه حتى الآن لم يعلق رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني على مصير كليمنتي.منتخب مصرفيما نشرت الصحيفة نفسها خبر بعنوان محمد صلاح يصرخ لإنقاذ الورفلي وطبيب مصر يهرع لنجدة لاعب ليبيا.وأضافت ليبيا المستقبل أنه في الدقائق الأولى من المباراة، سقط المدافع الليبي سند الورفلي فاقدًا الوعي، بعد احتكاك قوي مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري.وواصلت: كان محمد صلاح نجم المنتخب المصري أول من لاحظ أن الورفلي فقد الوعي، حيث أخذ في الصراخ واستدعاء الجهاز الطبي بشكل عاجل، من أجل سرعة إسعاف المدافع الليبي.واختتمت: "أعادت اللقطة إلى الأذهان ما حدث في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة عندما سقط كريستيان إريكسين لاعب منتخب الدنمارك وتوقف قلبه عن العمل في مباراة فنلندا، والتي كانت حديث العالم".فيما كتبت صحيفة الوسط الليبية تحت عنوان: على أرض ليبيا.. مصر تقترب خطوة نحو التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.