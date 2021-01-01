يتواصل التراشق بالتصريحات بين الجزائر وفرنسا، حيث رد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على ما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص جزائريين تستعد باريس لإبعادهم عن ترابها.
وقالت أوساط مقربة من وزير الداخلية الفرنسي يوم الاثنين إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى لعلاقتها بالتطرف والذين تعتبرهم فرنسا الأكثر خطورة، وتريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، أكدت الأوساط ذاتها أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت اليوم حوالي 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك بعد اتهام الرئيس الجزائري لوزير الداخلية الفرنسي بارتكاب "كذبة كبيرة".
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التعليقات على بعد اتهامه بالكذب.. وزير الداخلية الفرنسي يرد على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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