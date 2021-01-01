طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل بطعم مميز ومختلف



طريقة عمل الجبنة القديمة طريقة عمل الجبنة القديمة

يعشق معظم الناس معرفة طريقة عمل الجبنة القديمة لتقديمها مع الفطير البلدي والعسل الأسود أو الأبيض، وهي أحد أنواع الجبنة المميزة والتقليدية، ومشهورة منذ قديم الأزل، ويتم تحضيرها من الجبن القريش وبعض التوابل لإعطائها الطعم المميز والمختلف.



وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات سهلة من المنزل، ويمكن تحضيرها مع الجبنة والخيار مع إضافة الزبادي والطحينة للتخفيف من ملوحتها قليلا وإعطائها مذاق أكثر طراوة ونعومة.



مقادير طريقة عمل الجبنة القديمة :

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1.5 كوب ملحنصف كوب شطة ناعمة2 كوب شرش لبنملعقة كبيرة كركم2 كوب مشربع كوب ترمس دنكارطريقة عمل الجبنة القديمة :1- تقلب قطع الجبنة فى خليط الملح والشطة، وتترك ليلة فى مصفاة للتخلص من الملح.2- يسخن شرش اللبن على النار، ثم يضاف المش للشرش على النار.3- يضاف جزء من الملح والشطة والكركم، ثم توضع الجبنة فى برطمان مع الدنكار الملفوف بقطعة شاش.4- يضاف الترمس، ويضاف خليط المش أو الجبنة القديمة فى البرطمان .