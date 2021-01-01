طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل بطعم مميز ومختلف

يعشق معظم الناس معرفة طريقة عمل الجبنة القديمة لتقديمها مع الفطير البلدي والعسل الأسود أو الأبيض، وهي أحد أنواع الجبنة المميزة والتقليدية، ومشهورة منذ قديم الأزل، ويتم تحضيرها من الجبن القريش وبعض التوابل لإعطائها الطعم المميز والمختلف.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات سهلة من المنزل، ويمكن تحضيرها مع الجبنة والخيار مع إضافة الزبادي والطحينة للتخفيف من ملوحتها قليلا وإعطائها مذاق أكثر طراوة ونعومة.
مقادير طريقة عمل الجبنة القديمة :
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