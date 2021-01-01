مشاجرة بين ولي أمر ومعلم بمدرسة إعدادية في أسيوط



مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط

وقعت مشاجرة اليوم الثلاثاء بين ولي أمر طالب ومدرسة بمدرسة عمر مكرم الإعدادية بأسيوط بسبب تعدي المدرس على الطالب مما تسبب في إصابته.



تلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين يفيد نشوب مشاجرة بين ولي أمر الطالب " أحمد. م. ر" طالب بالصف الثالث الإعدادي ومعلم مادة الرياضيات بسبب قيام الاخير بضرب نجل الأول مما تسبب في إصابته، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

ومن جهته أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط انه فور ورود البلاغ قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط باحالة المعلم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وإعداد مذكرة بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



