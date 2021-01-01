المدن الجامعية بحلوان : تسكين طالبين بالغرفة وتجهيزها على أعلى مستوى



جامعة حلوان جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أنه سيتم تسكين المدن وفقا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية وتسكين عدد 2طالب في كل غرفه، تعقيم المبانى والمطعم .



و اشار الى انه تم تجهيز الملاعب بالمدن الجامعية لممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة ، ونوه انه قد حددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية وهي حصول الطلاب على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

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ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.و نوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان انه يتم التسكين وفقًا لجداول منتظمة وذلك عقب تجهيز المدن الجامعية واستعداداتها لإستقبال الطلاب حيث تم إجراء عمليات التعقيم في كافة ارجاء المدينة الجامعية واستخدام الكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.