تفسير قوله تعالى "الخبيثات للخبيثين".. دار الإفتاء توضح

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الخبيثات للخبيثين.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي يقول:" الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"، هل يمكن شرح معنى الآية.



تفسير الخبيثات للخبيثين

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الآية خبر أريد به الإنشاء، فالآية في مجملها دعوة للمسلم أن يتخير زوجته ولمسلمة أن تحسن اختيار زوجها، حيث لا ينبغي للطيب إلا أن ينكح الطيبة، والطيبة أن تنكح الطيب، بينما الخبيث فله أن يتخير الخبيثة مثله إلخ.



هل يمكن للثيب أن تزوج نفسها

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ورد سوال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مضمونه: "هل يمكن للثيب أن تقوم بنفسها على عقد زواجها؟".وقال الشيخ محمد عبد الباسط عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ردا على السؤال: إن الإمام أبو حنيفة أجاز أن تتولى المرأة عقد الزواج بنفسها، ومنع هذا الأئمة الثلاثة “مالك والشافعي وأحمد"، موضحاً أن قانون الحقوق الشخصية فى مصر يمكِّن المرأة ويجيز لها أن تتولى عقد الزواج بنفسها.وتابع عضو مركز الأزهر: "كثيراً من الناس عندما يسمعون أننا نوضح رأي القانون في المسألة يقول نريد رأي الشرع، فأحب أن أشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية متفق تمام الاتفاق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يختلف".حكم تزويج الفتاة لنفسها بدون وليورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول رأي الشرع في تزويج الفتاة نفسها بدون ولي.وأجاب أمين الفتوى أن زواج المرأة من غير ولي له جانبين الأول للفتيات بالجامعة فهو لا يجوز الإقدام على الزواج بدون والدها، وهذه تختلف عن الثيب أو المطلقة حسب ظروفها وحالاتها.وأوضح أن أغلب الأئمة يشترطون الولي في صحة الزواج، لحفظ حقوق النساء، خاصة إذا خربت الذمم وفسدت الضمائر، ليكون حقوق المرأة محفوظة.وتابع: دعوة لكل الشباب اتقوا الله فهذه الزيجات محكوم عليها بالفشل، وزواج الثيب يختلف باختلاف الظروف باعتبار الأنفع والأصلح لها.شروط تبطل الزواجأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للزواج شروطا لابد من توافرها لصحة الزواج وإذا تخلفت بطل عقد الزواج.وأوضح الطيب، فى لقاء له على الفضائية المصرية، أن أول هذه الشروط هو توافر الولى للزوجة سواء كان الأب أو الأخ على حسب درجات الولاية، ثم صيغة الزواج وفيها يشترط الإيجاب من الزوج وهو طلبه المرأة للزواج، ثم القبول منها ووليها بالموافقة على هذا الزواج.ونبه أن فقدان عقد الزواج لأحد هذه الشروط يبطل الزواج إلا عند الإمام أبى حنيفة فإنه يقول بجواز المرأة تزويج نفسها مطلقا، ولكن الباقى يحتفظ بحق الولى فى الموافقة فإذا اتضح لها أنها زوجت نفسها بدون إذنه ومن غير كفء فيجوز له فسخ هذا الزواج.