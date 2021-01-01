حكم انكشاف جزء من شعر المرأة أثناء الصلاة .. الأزهر يرد



مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

حكم انكشاف جزء من شعر المرأة أثناء الصلاة ، أجاب الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، على سؤال ورد إليه تقول صاحبته "ما الحكم لو انكشف جزء من شعري أثناء الصلاة وأنا لا أدرى؟



حكم انكشاف جزء من شعر المرأة أثناء الصلاة





وقال الشيخ السيد عرفة، في البث المباشر لصفحة صدى البلد، من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة عليها أن تغطي جميع جسدها إلا الوجه والكفين، والحنفية يقولون بجواز صلاة المرأة مكشوفة القدمين.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف، أن لو ظهر قدم المرأة أثناء الصلاة أو جزء منها، فلا حرج في ذلك، منوها أنه ينبغي عليها أن تتزين قبل الصلاة لأنها ستقف بين يدي الله عزوجل، ولو انكشف جزء من شعرها بدون تعمد فلا حرج في ذلك وصلاتها مقبولة إن شاء الله وعليها أن تتحرز من انكشاف الشعر أثناء الصلاة بأن تحكم الغطاء والحجاب جيدا.صلاة المرأة بدون جوربهل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جوارب .. ورد إلى دار الإفتاء سؤال تقول صاحبته “ هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جوارب”.أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولذلك لأن المذهب الحنفي أفتى بأن قدم المراة ليست عورة مشيرا إلي أنه لا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.وأوضح «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل تصح صلاة المراة دون ارتداء جوارب »، عبر فيديو على موقع اليوتيوب ،أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلا حرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.حكم الصلاة بالبنطلون للنساءقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء ؟ أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.https://web.facebook.com/watch/?v=306531624614837