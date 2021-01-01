جدول مباريات الزمالك في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

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أسفرت قرعة الدوري المصري 2021-2022 عن مواجهة الزمالك حامل اللقب لغريمه التقليدي الأهلي في الجولة الثالثة.



ثم يحل الفارس الأبيض ضيفا على الإسماعيلي.



ويستضيف الزمالك فريق إنبي في الجولة الأولى وسيلعب ضد مضيفه بيراميدز في الجولة 11.

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ويسعى الزمالك للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي مقتنصا البطولة للمرة 13 في تاريخه.وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا موعد مباراة الزمالك في الجولة الأولى.ويلعب الزمالك ضد توسكر الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يومي 16 و22 أكتوبر الجاري.ترتيب مباريات الزمالك:الجولة 1: الزمالك ضد إنبيالجولة 2: طلائع الجيش ضد الزمالكالجولة 3: الزمالك ضد الأهليالجولة 4: الإسماعيلي ضد الزمالكالجولة 5: الزمالك ضد البنك الأهليالجولة 6: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالكالجولة 7: المقاولون العرب ضد الزمالكالجولة 8: الزمالك ضد غزل المحلةالجولة 9: سموحة ضد الزمالكالجولة 10: الزمالك ضد فيوتشرالجولة 11: بيراميدز ضد الزمالكالجولة 12: الزمالك ضد الجونةالجولة 13: مصر للمقاصة ضد الزمالكالجولة 14: الزمالك ضد فاركوالجولة 15: الاتحاد ضد الزمالكالجولة 16: الزمالك ضد المصريالجولة 17: ايسترن كومباني ضد الزمالك