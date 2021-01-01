7 علاجات سريعة لخفض الكوليسترول.. جربيها بنفسك



الكوليسترول الكوليسترول

يتسبب الكوليسترول الزائد في الجسم فى العديد من المشاكل الصحية أبرزها ترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويقيده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.







إليك أبرز وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أبرز الأطعمة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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1. اللوزمليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب التي تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيئ. وجدت دراسة أن الاستهلاك اليومي للوز سيساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 3 إلى 19 في المائة2. فول الصويايمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول إضافة فول الصويا إلى نظامهم الغذائي ، لأنه غني بالبروتينات النباتية.يحتوي على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ.يمكن أن يساعد تناول حصة إلى حصتين من فول الصويا يوميًا في حمايتك من أمراض القلب التاجية3. بذور الكتانتحتوي بذور الكتان على الألياف القابلة للذوبان والقشور وأحماض أوميجا 3 الدهنية. وفقًا لدراسة في التغذية والتمثيل الغذائي ، يمكن لشراب بذور الكتان أن يخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 12 في المائة و 15 في المائة على التوالي. تظهر العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يوميًا يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي ومستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.4. بذور الحلبةبذور الحلبة هي مصدر جيد للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسكري.يلعب المركب الرئيسي في الحلبة المسمى الصابونين دورًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار .تناول نصف إلى 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميًا .5. بذور الكزبرةوفقًا للدراسات ، يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة بشكل كبير. اسلقي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء وصفي المرق بعد التبريد واشربه مرتين في اليوم.6. الشاي الأخضريساعد شرب الشاي الأخضر يوميًا على تقليل الكوليسترول السيئ. يحتوي المشروب الصحي على العديد من المركبات التي تمنع امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد في إفرازه. بالإضافة إلى ذلك ، للشاي الأخضر فوائد صحية أخرى أيضًا - مثل منع تراكم الترسبات في الشرايين.تناولى 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا .7. زيت الزيتونزيت الزيتون هو زيت صحي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة .ستؤدي إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.زيت الزيتون غني أيضًا بفيتامين E المفيد لصحتك العامة. استخدم زيت الزيتون أثناء طهي الطعام أو استخدامه كصلصة سلطة مثالية أيضًا