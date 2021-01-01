قررت شركة Amazon أمازون الأمريكية توسيع خيارات موظفيها من خلال تقديم مزيدا من المرونة حول العودة لمكاتب الشركة من عدمه، حيث سمحت الشركة باستمرار العمل من المنزل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، آندي جاسي في منشور له ، "إن شركة أمازون تقدم لموظفي مكاتبها مزيدًا من المرونة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى مواقع عملهم".
وأضاف جاسي "بدلاً من محاولة تنفيذ خيار واحد يناسب الجميع ، فإن أيام العمل في المكتب سيتم تحديدها من قبل مديري الفريق الفرديين،حيث تتوقع أمازون عودة بعض الفرق إلى المكتب ، وسيواصل البعض العمل عن بُعد ، وسيحقق البعض توازنًا بين العمل عن بُعد والقدوم إلى المكتب.
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التعليقات على أمازون تعلن قرارا مهما بشأن عودة موظفيها لمكاتب الشركة.. تفاصيل
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