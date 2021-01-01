

أمازون تعلن قرارا مهما بشأن عودة موظفيها لمكاتب الشركة.. تفاصيل أمازون تعلن قرارا مهما بشأن عودة موظفيها لمكاتب الشركة.. تفاصيل

قررت شركة Amazon أمازون الأمريكية توسيع خيارات موظفيها من خلال تقديم مزيدا من المرونة حول العودة لمكاتب الشركة من عدمه، حيث سمحت الشركة باستمرار العمل من المنزل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، آندي جاسي في منشور له ، "إن شركة أمازون تقدم لموظفي مكاتبها مزيدًا من المرونة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى مواقع عملهم".



وأضاف جاسي "بدلاً من محاولة تنفيذ خيار واحد يناسب الجميع ، فإن أيام العمل في المكتب سيتم تحديدها من قبل مديري الفريق الفرديين،حيث تتوقع أمازون عودة بعض الفرق إلى المكتب ، وسيواصل البعض العمل عن بُعد ، وسيحقق البعض توازنًا بين العمل عن بُعد والقدوم إلى المكتب.

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وبحسب موقع CNET الأمريكي فإن جاسي أكد الشركة لا تحدد عن قصد عدد الأيام من المكاتب أو من المنزل وهذا أمر يقرره المديرون مع كبار قادتهم وفرقهم".وأشار إلى أنه يجب أن تسترشد القرارات بما سيكون أكثر فاعلية للعملاء ؛ وليس من المستغرب أن يستمر الجميع في التقييم من خلال كيفية تقديم أفضل خدمة للعملاء ، بغض النظر عن مكان تنفيذ العمل.وكانت أعلنت شركة فيسبوك تأجيل عودة موظفيها إلى مكاتب الشركة واستمرار العمل من المنزل حتى يناير العام القادم 2022، وذلك بسبب مخاوف كبيرة من متحور فيروس كورونا الجديد " دلتا" .