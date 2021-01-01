تعمل شركة فيفو الصينية على إطلاق هاتف جديد من فئة NEX بأحدث وأقوى معالج في السوق، وهو معالج Snapdragon 888 ، حيث سيكون الهاتف القادم، هو أول هاتف يتم إطلاقه منذ العام الماضي من فئة NEX .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو NEX القادم والذي لم يتحدداسمه حتى الآن سيحتوى على عدد من المواصفات الجبارة من فئة الهواتف الرائدة مع تقنية الشحن السريع.
وسيأتي هاتف فيفو NEX القادم بشاشة من نوع AMOLED من تصنيع شركة LG Display بمعدل تحديث 120 هرتز ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وجودة + Full HD .
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التعليقات على فيفو تطلق هاتفا خارقا بأقوى معالج في السوق.. قريبا
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